“Classi difficili | come può aiutarci l’educazione emotiva?” Lo SPECIALE con lo psicopedagogista Stefano Rossi

Advertising

PaoloBRVNI : @marilovesgr33n Ho sempre adorato le grandi superfici vetrate ma oggi sono difficili da rendere compatibili con le… - donyp00288476 : RT @petunianelsole: Draghi: 'Concentrato provvedimento su classi di età che occupano terapie intensive. Motivi sono per proteggere loro sal… - uandarin : RT @petunianelsole: Draghi: 'Concentrato provvedimento su classi di età che occupano terapie intensive. Motivi sono per proteggere loro sal… - DanicWasTaken : RT @petunianelsole: Draghi: 'Concentrato provvedimento su classi di età che occupano terapie intensive. Motivi sono per proteggere loro sal… - venetolink : RT @petunianelsole: Draghi: 'Concentrato provvedimento su classi di età che occupano terapie intensive. Motivi sono per proteggere loro sal… -

Ultime Notizie dalla rete : Classi difficili

Orizzonte Scuola

...di vaccino per gli over 50 'è stato quello di concentrare il provvedimento sulledi età che ...ospedaliera anche gli altri che non hanno il Covid si trovano in situazioni molto' se ......di vaccino per gli over 50 'è stato quello di concentrare il provvedimento sulledi età che ...ospedaliera anche gli altri che non hanno il Covid si trovano in situazioni molto'. 'Il ...Milano - Un rientro tra i banchi a ostacoli in Lombardia, tra classi incomplete, insegnanti assenti e dirigenti scolastici alle prese con il difficile compito di trovare in tempi brevi dei supplenti, ...Iniziative estemporanee per il ritorno: una farmacia nel comasco ha regalato test agli studenti; nell'Aretino la Provincia ha sistemato nelle aule delle superiori 678 sanificatori d'aria ...