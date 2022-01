Cantieri in autostrada, giovane mamma partorisce in ambulanza: Andrea nasce in A12 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il parto era imminente così una giovane mamma di Rapallo (Genova) ha chiesto aiuto al 118 che ha inviato ambulanza e automedica. Ma appena imboccata l' autostrada A12 , a causa dei Cantieri tornati ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il parto era imminente così unadi Rapallo (Genova) ha chiesto aiuto al 118 che ha inviatoe automedica. Ma appena imboccata l'A12 , a causa deitornati ...

