Brutto infortunio per Chiesa: lesione del legamento crociato. Quanto tempo dovrà restare fuori (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arrivano aggiornamenti importanti per la Juventus e Federico Chiesa, ieri uscito per infortunio nel corso del match contro la Roma. In mattinata Chiesa si è sottoposto ad esami diagnostici al JMedical i quali hanno dato l’esito che tutti temevano: il classe ’97 ha infatti riportato una lesione del legamento crociato anteriore. Sarà quindi necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni. Federico Chiesa 6 mesi di stop per il numero 22 bianconero e quindi stagione finita, secondo Quanto riportato da Sky. Tegola pesantissima per Juventus e Nazionale dato che Mancini dovrà fare a meno di una delle sue stelle per i playoff dei Mondiali. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arrivano aggiornamenti importanti per la Juventus e Federico, ieri uscito pernel corso del match contro la Roma. In mattinatasi è sottoposto ad esami diagnostici al JMedical i quali hanno dato l’esito che tutti temevano: il classe ’97 ha infatti riportato unadelanteriore. Sarà quindi necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni. Federico6 mesi di stop per il numero 22 bianconero e quindi stagione finita, secondoriportato da Sky. Tegola pesantissima per Juventus e Nazionale dato che Mancinifare a meno di una delle sue stelle per i playoff dei Mondiali.

Advertising

Eurosport_IT : Paura per Milos Teodosic ?????? Brutto infortunio nella sfida contro @PallacReggiana e ovviamente dita incrociate per… - valepocha83 : @Giampie72348255 È brutto come infortunio - notjumped : Chiesa giocatore finito, per uno che punta così tanto sull'esplosività questo rischia di essere un infortunio ammaz… - MilanLiveIT : ?? Brutto infortunio per Federico Chiesa, la cui stagione si conclude anticipatamente - costantonio11 : Brutto infortunio quello di #Chiesa. Torna presto ragazzo -