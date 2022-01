Bilancio Napoli: rosso preoccupante, cresce il marchio e lo stipendio dei De Laurentiis (Di lunedì 10 gennaio 2022) Bilancio in rosso per il Napoli che vede i ricavi abbassarsi a causa della crisi pandemica, crescono gli stipendi della famiglia De Laurentiis. A crescere è anche il valore del marchio, che fino a poco tempo fa era quasi vicino allo zero, mentre ora con le operazioni di marketing della società sta ha avuto un rialzo fino a 75 milioni di euro. Quello che preoccupa maggiormente è il rosso in Bilancio del Napoli che arriva 58 milioni di euro di perdite. Bilancio Napoli: analisi di Calcio e Finanza “La società di Aurelio De Laurentiis nella stagione 2020/21 ha fatto registrare ricavi, plusvalenze comprese, pari a 228 milioni di euro” scrive il portale specializzato che analizza anche il ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 gennaio 2022)inper ilche vede i ricavi abbassarsi a causa della crisi pandemica, crescono gli stipendi della famiglia De. Are è anche il valore del, che fino a poco tempo fa era quasi vicino allo zero, mentre ora con le operazioni di marketing della società sta ha avuto un rialzo fino a 75 milioni di euro. Quello che preoccupa maggiormente è ilindelche arriva 58 milioni di euro di perdite.: analisi di Calcio e Finanza “La società di Aurelio Denella stagione 2020/21 ha fatto registrare ricavi, plusvalenze comprese, pari a 228 milioni di euro” scrive il portale specializzato che analizza anche il ...

Advertising

Sal16448498 : Dott @Chiariello_CS , ieri ha fatto una disamina del bilancio del Napoli da Calcio Finanza.Però’ si e’ dimenticato… - cn1926it : Il bilancio in casa #Napoli è in rosso: i conti non tornano per #DeLaurentiis - gilnar76 : Bilancio in rosso per il #Napoli: perdite di 58 milioni e fatturato in calo #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - sscalcionapoli1 : Calcio & Finanza – Bilancio Napoli 2021: rosso di -58mln, entrate giù del 17% e stipendi giocatori saliti a 134mln… - NapoliBrasile : RT @tuttonapoli: Bilancio Napoli 2021: rosso di -58mln, entrate giù del 17% e stipendi giocatori saliti a 134mln -