VIDEO Rafael Nadal vince il titolo n 89 | gli highlights della Finale a Melbourne contro Maxime Cressy

Leggi su oasport

(Di domenica 9 gennaio 2022)ha ottenuto il successo nel torneo ATP 250 di, posto all’interno delSummer Set che ha avuto il suo culmine oggi con i vari ultimi atti sulla Rod Laver Arena. Il fuoriclasse nativo di Manacor, numero 5 del mondo, ha sconfitto per 7-6 (6) 6-3 l’americano di origine franceseche, pur disputando un’ottima partita, si è dovuto arrendere alla furia di Rafa. Unsempre più leggenda di questo sport, che conquista ilnumero 89 in carriera, aumentando a 19 la striscia di stagioni consecutive con almeno un successo sul circuito maggiore. Si tratta di un record sia in assoluto che in generale (Andre Agassi e Roger Federer hanno conquistato titoli in 18 stagioni, ma non consecutive). ATP ...