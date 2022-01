Ultime Notizie Roma del 09-01-2022 ore 18:10 (Di domenica 9 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale buonasera Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio omicron ha scombussolato tutti i piani contagi sono tanti sono legati Però anche alla quantità di tamponi che viaggiano la media di oltre un milione e duecentomila il giorno sennò la crescita esponenziale dei saggi si accompagna una crescita lineare di ospedalizzazione terapia intensiva e se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell’anno scorso osserviamo che con decimo dei contatti avevamo quasi il doppio di ospedalizzazione terapia intensiva e Ciò significa che la barriera dei vicini Ha funzionato nei 120 giorni la barriera tiene molto l’ha detto il commissario straordinario emergenza covid e Francesco figliolo al programma mezz’ora in più su Rai 3 Ieri ho inviato alle regioni una circolare per arrivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 gennaio 2022)dailynews radiogiornale buonasera Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio omicron ha scombussolato tutti i piani contagi sono tanti sono legati Però anche alla quantità di tamponi che viaggiano la media di oltre un milione e duecentomila il giorno sennò la crescita esponenziale dei saggi si accompagna una crescita lineare di ospedalizzazione terapia intensiva e se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell’anno scorso osserviamo che con decimo dei contatti avevamo quasi il doppio di ospedalizzazione terapia intensiva e Ciò significa che la barriera dei vicini Ha funzionato nei 120 giorni la barriera tiene molto l’ha detto il commissario straordinario emergenza covid e Francesco figliolo al programma mezz’ora in più su Rai 3 Ieri ho inviato alle regioni una circolare per arrivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli ...

