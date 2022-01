Traffico Roma del 09-01-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione ilè regolare su Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24 è aperta alvia Licinio Stolone tra via Caio Lelio e via Publio Valerio chiusa in precedenza per un veicolo da rimuovere sono possibili rallentamenti dalle 11 per l’Angelus delle 12 di Papa Francesco in piazza San Pietro mentre pomeriggio all’OlimpicoJuventus con la circolazione nella zona del Foro Italico sono possibili disagi altra Prati Flaminio Tor di Quinto nuovi convogli Infine per quanto riguarda la linea-lido dai quattro treni entro fine mese si libera il 7 sulla tratta al momento in servizio dal lunedì al venerdì quella €3 Magliana e Colombo al sabato nei giorni festivi aLido arriva fino a piramide per i ...