Tottenham-Morecambe, le formazioni ufficiali (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Tottenham-Morecambe, gara valida per il terzo turno di FA Cup. Calcio d’inizio ore 15:00 al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Ha inizio anche per il Tottenham l’edizione 2021/2022 di FA Cup. La scorsa stagione gli Spurs furono fermati agli ottavi di finale dall’Everton in un match rocambolesco terminato col punteggio di 5-4. Dopo la sconfitta in Carabao Cup contro il Chelsea, gli uomini di Antonio Conte hanno subito la possibilità di riscattarsi in una competizione alla quale il tecnico salentino tiene molto avendola già vinta alla guida dei Bleus. Quest’oggi la compagine londinese parte nettamente con i favori del pronostico ospitando il modesto Morecambe. Guai però a prendere sottogamba questo genere di incontri. Squadra ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 9 gennaio 2022) Riportiamo ledi, gara valida per il terzo turno di FA Cup. Calcio d’inizio ore 15:00 alHotspur Stadium di Londra. Ha inizio anche per ill’edizione 2021/2022 di FA Cup. La scorsa stagione gli Spurs furono fermati agli ottavi di finale dall’Everton in un match rocambolesco terminato col punteggio di 5-4. Dopo la sconfitta in Carabao Cup contro il Chelsea, gli uomini di Antonio Conte hanno subito la possibilità di riscattarsi in una competizione alla quale il tecnico salentino tiene molto avendola già vinta alla guida dei Bleus. Quest’oggi la compagine londinese parte nettamente con i favori del pronostico ospitando il modesto. Guai però a prendere sottogamba questo genere di incontri. Squadra ...

