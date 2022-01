Tennis, ancora proteste a Belgrado per Djokovic. La madre: «Non gli danno la colazione, è peggio del carcere» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quarto giorno consecutivo di proteste a Belgrado, in Serbia, a sostegno di Novak Djokovic, il Tennista numero uno del mondo bloccato a Melbourne nel Park Hotel perché non in linea con le norme sull’obbligo vaccinale e sulle misure di prevenzione anti Covid. Nelle prossime ore si conoscerà la decisione dei giudici sul ricorso presentato dai legali del campione serbo, che ha vinto lo Slam di Melbourne per 9 volte. Djordje Djokovic, fratello di Nole, ha parlato davanti ai manifestanti, accorsi in centinaia davanti al parlamento serbo, dicendo: «Attendiamo che il mondo ascolti la verità». Anche la madre Dijana ha di nuovo denunciato le condizioni a detta sua «critiche» in cui si troverebbe il figlio. «A Novak vengono dati solo pranzo e cena, non la colazione, e queste non ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Quarto giorno consecutivo di, in Serbia, a sostegno di Novak, ilta numero uno del mondo bloccato a Melbourne nel Park Hotel perché non in linea con le norme sull’obbligo vaccinale e sulle misure di prevenzione anti Covid. Nelle prossime ore si conoscerà la decisione dei giudici sul ricorso presentato dai legali del campione serbo, che ha vinto lo Slam di Melbourne per 9 volte. Djordje, fratello di Nole, ha parlato davanti ai manifestanti, accorsi in centinaia davanti al parlamento serbo, dicendo: «Attendiamo che il mondo ascolti la verità». Anche laDijana ha di nuovo denunciato le condizioni a detta sua «critiche» in cui si troverebbe il figlio. «A Novak vengono dati solo pranzo e cena, non la, e queste non ...

Advertising

rubio_chef : Straparlano di tennis, #supergreenpass, monoclonali, domiciliari, scuola, parrucchieri e banche, ma ancora non hann… - CartaCastelli : @lilylove4285361 Per me ,resteranno i 'Signori' del campo da tennis ancora per molto . Anche quando non giocheranno… - darksa0irse : E comunque bravissimo Luca Nardi per aver vinto quest'atp challenger, ancora una volta ci riconfermi che l'Italia è… - GiuseppeLaforza : @aleorru69 @andreatifainter @BrunoG79_ @GeorgeSpalluto Zeppieri è piuttosto scandaloso e poi dopo il comportamento… - GaiaGaia1905 : @borghi_claudio ...io (sul serio) prpprio oggi pensavo di ricomprare i pattini a rotelle, quelli che si mettevano s… -