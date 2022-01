Tempesta d'amore, anticipazioni 9 gennaio: allarme al Fürstenhof (Di domenica 9 gennaio 2022) Ariane Kalenberg continuerà ad essere la protagonista assoluta di Tempesta d'amore, come rivelano le anticipazioni di oggi, domenica 9 gennaio. La donna ha di recente scoperto di avere un tumore al cervello in fase terminale, ignara di essere vittima di un terribile intrigo organizzato da Christoph e dal dottor Kamml che la hanno fatto credere di essere ammalata e le stanno facendo assumere dei farmaci in grado di suscitare gli stessi sintomi della malattia. La dark lady, però, su consiglio di Erik, è andata da un naturopata che le ha fatto iniziare una cura omeopatica che sta andando così bene da spingere Christoph e Werner, che nel frattempo ha scoperto il piano del socio e ha deciso di appoggiarlo, a sostituire le compresse del naturopata con quelle del dottor Kamml. Ariane, convinta di assumere le sue compresse ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Ariane Kalenberg continuerà ad essere la protagonista assoluta did', come rivelano ledi oggi, domenica 9. La donna ha di recente scoperto di avere un tumore al cervello in fase terminale, ignara di essere vittima di un terribile intrigo organizzato da Christoph e dal dottor Kamml che la hanno fatto credere di essere ammalata e le stanno facendo assumere dei farmaci in grado di suscitare gli stessi sintomi della malattia. La dark lady, però, su consiglio di Erik, è andata da un naturopata che le ha fatto iniziare una cura omeopatica che sta andando così bene da spingere Christoph e Werner, che nel frattempo ha scoperto il piano del socio e ha deciso di appoggiarlo, a sostituire le compresse del naturopata con quelle del dottor Kamml. Ariane, convinta di assumere le sue compresse ...

