Tamponi rapidi: come funzionano? Come sappiamo se il test fai da te è fatto nel modo corretto? Intercettano la variante Omicron? Tutte le risposte (Di domenica 9 gennaio 2022) Domande e risposte con Giovanni Di Perri, responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia: «L’80% dei positivi riscontrati ogni giorno li individuiamo grazie ai test antigenici. I rapidi fatti in casa servono, ma bisogna usare la procedura corretta» Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022) Domande econ Giovanni Di Perri, responsabile del reparto di Malattie Infettive dell’Amedeo di Savoia: «L’80% dei positivi riscontrati ogni giorno li individuiamo grazie aiantigenici. Ifatti in casa servono, ma bisogna usare la procedura corretta»

Advertising

fattoquotidiano : Latina, sequestrati 12mila tamponi rapidi irregolari: “Nessuna indicazione in lingua italiana” - giuliapompili : E' il secondo volo che dall'Italia arriva in India con numerosi passeggeri positivi - che però si erano sottoposti… - RegioneER : #Coronavirus: in @RegioneER si estende ancora la campagna vaccinale: via alle 3^ dosi per 12-15enni, prima dose pe… - marcoranieri72 : RT @ManfrediPotenti: ??#PRIGIONIERI DELLE #INEFFICIENZE !! Solo 5 giorni fa il #PRESIDENTE della #REGIONETOSCANA, #GIANI, annunciava: '#SEMP… - MarcoZaia4 : @QueenofSorrow75 Ma se é stato assodato che i tamponi rapidi siano inaffidabili, ma perché si continua a farli perd… -