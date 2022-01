Soleil Sorge e i VIP ipotizzano l’ingresso di Delia | ecco cosa è emerso VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 9 gennaio 2022)e gli altri concorrenti della Casasulfuturo diDuran al Grande Fratello Vip:come èLa gieffinariunita in zona beauty con Giacomo Urtis, Sophie Codegoni, Jessica Selassié e Alessandro BascianodiDuran a partire da lunedì. Venerdìha annunciato in diretta che entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente, ma i gieffini non hanno ancora ricevuto questa notizia. Negli ultimi giorni però, alcuni fan difuori dalla Casa di Cinecittà hanno spoilerato alla giovane influencer l’arrivo diin Casa. ...