Pattinaggio artistico: Chen vince il sesto titolo ai Nazionali Statunitensi. Chock-Bates sorpassano Hubbell-Donohue (Di domenica 9 gennaio 2022) Si sono appena conclusi i Campionati Nazionali Statunitensi 2022 di Pattinaggio di figura, rassegna andata in scena questo fine settimana presso la Bridgestone Arena di Nashville come sempre contrassegnata da valutazioni pazze, punti stellari e qualche colpo di scena. Uno dei protagonisti assoluti è stato il Campionissimo Nathan Chen, il quale ha conquistato per la sesta volta consecutiva il titolo proponendo due performance tecniche di alto livello: pulito lo short con il qudruplo flip, il triplo axel e con la proficua combinazione quadruplo lutz/triplo toeloop in zona bonus. Più sporco invece il libero dove ha presentato cinque quadrupli realizzandone quattro (quadruplo flip/ triplo toeloop, quadruplo salchow, quadruplo lutz e quadruplo toeloop euler/triplo flip) e sbagliandone uno, il flip singolo,

