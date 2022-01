Palermo: allenamento in mascherina per gli otto “superstiti”. Baldini e Santana… (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo Sport Village di Tommaso Natale una seduta anomala per gli otto calciatori negativi: a dirigerla è stata Santana Leggi su mediagol (Di domenica 9 gennaio 2022) Allo Sport Village di Tommaso Natale una seduta anomala per glicalciatori negativi: a dirigerla è stata Santana

Advertising

Mediagol : Palermo: allenamento in mascherina per gli otto “superstiti”. Baldini e Santana… - ILOVEPACALCIO : Palermo, allenamento in...mascherina. In campo vanno solo in otto. Chi sono i superstiti - Ilovepalermocalcio - palermo24h : Trapani, sabato ultimo allenamento della settimana – Trapani Granata - Mediagol : VIDEO Palermo, Accardi e l’allenamento casalingo: le immagini su Instagram - ILOVEPACALCIO : Palermo: in dieci all’allenamento, Baldini schiera l’ex capitano per le prove tattiche. Serve...l’undicesimo, Santa… -