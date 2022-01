Nella parrocchiale di Moio de’ Calvi è ritornato il “Paviù”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 gennaio 2022)de’. In occasione delle recenti festività natalizie la chiesadi San Mattia Apostolo dide’, in Alta Val Brembana, ha presentato una particolare novità, che per molti anziani è stata un vero e proprio tuffomemoria. Grazie all’impegno di alcuni volontari coordinati dal parroco don Andrea Mazzoleni, è stato infatti installato in chiesa l’antico “”, il grande telo in stoffa pregiata che un tempo veniva issato sopra l’altare maggiore in occasione delle ricorrenze più importanti. L’enorme drappo, che ha una superficie di alcune decine di metri quadrati, è stato issato dopo decenni alle spalle dell’altare maggiore, al centro dell’abside. La chiesa intitolata a San Mattia fu edificata nel XV secolo in località detta Cantoni e ...