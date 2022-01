LIVE Biathlon, Inseguimento 12,5 km Oberhof in DIRETTA: Bormolini decimo dopo il secondo poligono (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.52 dopo 6,2 km Loginov ha 1? su Tarjei Boe e 1’01” su Samuelsson. 10° Bormolini a 1’28”. 12.50 Un errore a testa anche per Windisch e Giacomel. Trova invece lo zero Bionaz. Gli azzurri rimangono oltre la 30ma posizione. 12.48 Un errore per Bormolini. L’azzurro rimane in 10ma posizione a 1’20”. 12.47 Trova lo zero il russo Babikov che esce dal poligono in seconda posizione con un ritardo di 49”. Terzo Tarjei Boe a 52”. 12.46 Doppio errore di Laegreid, un errore invece per Tarjei Boe. 12.45 Altro 5/5 di Loginov. Ora tocca a Tarjei Boe e Laegreid. 12.44 È il momento della seconda serie a terra. 12.44 dopo 3,7 km è sempre primo Loginov. secondo Laegreid a 29”, terzo Tarjei Boe a 30”. Ottima prova fin qui di ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.526,2 km Loginov ha 1? su Tarjei Boe e 1’01” su Samuelsson. 10°a 1’28”. 12.50 Un errore a testa anche per Windisch e Giacomel. Trova invece lo zero Bionaz. Gli azzurri rimangono oltre la 30ma posizione. 12.48 Un errore per. L’azzurro rimane in 10ma posizione a 1’20”. 12.47 Trova lo zero il russo Babikov che esce dalin seconda posizione con un ritardo di 49”. Terzo Tarjei Boe a 52”. 12.46 Doppio errore di Laegreid, un errore invece per Tarjei Boe. 12.45 Altro 5/5 di Loginov. Ora tocca a Tarjei Boe e Laegreid. 12.44 È il momento della seconda serie a terra. 12.443,7 km è sempre primo Loginov.Laegreid a 29”, terzo Tarjei Boe a 30”. Ottima prova fin qui di ...

