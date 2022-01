L'Inter all'olandese di Inzaghi? È nata contro la Lazio di Sarri (Di domenica 9 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di domenica 9 gennaio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e disdici quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Onana ha lo stesso agente di #Bellerin. Quando avevano accostato #Bellerin all’#Inter, l’obiettivo era #Onana. Inf… - FBiasin : Più che per “riparare”, gennaio serve per portarsi avanti col lavoro. Soprattutto se il grano scarseggia.… - SkySport : #Lukaku giura amore all'#Inter: 'In Italia mai a #Juve o #Milan' ? Oggi alle 17, alle 19.30 e il 1 gennaio alle 12.… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Zhang: “State onorando l’Inter. Saremo all’altezza degli impegni che ci aspettano” - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Mercato, Alvarez all’Inter? Marotta ha scelto: “Il club ha deciso che…” -