L’imbarazzo del sottosegretario Costa che non sa se c’è la reiterazione della multa ai non vaccinati | VIDEO (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono momenti di imbarazzo quelli vissuti in diretta a Omnibus su La7 ieri mattina da Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, che era ospite della trasmissione per commentare il decreto legge relativo alle nuove misure anti-Covid pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Rispondendo a una domanda della conduttrice Flavia Fratello sull’obbligo vaccinale e sulla sanzione di 100 euro ‘una tantum’ agli over 50 non vaccinati, Costa ha detto: “Su questo punto potrebbero esserci delle novità, ad esempio sulla reiterazione della multa. Ma ovviamente dobbiamo leggere attentamente il decreto”. A quel punto insorge la giornalista scientifica Roberta Villa, in collegamento: “Scusi, non ho capito. Lei non lo sa?”. “Certo che lo so, ci mancherebbe ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono momenti di imbarazzo quelli vissuti in diretta a Omnibus su La7 ieri mattina da Andreaalla Salute, che era ospitetrasmissione per commentare il decreto legge relativo alle nuove misure anti-Covid pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Rispondendo a una domandaconduttrice Flavia Fratello sull’obbligo vaccinale e sulla sanzione di 100 euro ‘una tantum’ agli over 50 nonha detto: “Su questo punto potrebbero esserci delle novità, ad esempio sulla. Ma ovviamente dobbiamo leggere attentamente il decreto”. A quel punto insorge la giornalista scientifica Roberta Villa, in collegamento: “Scusi, non ho capito. Lei non lo sa?”. “Certo che lo so, ci mancherebbe ...

