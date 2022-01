“Layla” | l’amore disperato di Eric Clapton diventa poesia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Siamo alla quinta puntata del nostro viaggio (dopo “Moondance” di Van Morrison, “Deja vu” di C.S.N.& Y , “In rock” dei Deep Purple e “Abraxas” dei Santana) nella storia del rock. Un doppio Lp in cuinasconde il proprio dolore, firmando un capolavoro a nome Derek & the Dominos. Novembre 1970 –and other assorted love songs (DEREK & THE DOMINOS) Alla fine degli anni ’60è una star affermata, sui muri di Londra hanno scritto: “is God”. Ha militato in band importanti come gli Yardbirds, i Bluesbreakers di John Mayall. Chiude l’avventura fantastica con i Cream, va in tour con Delaney & Bonnie, crede ciecamente nel supergruppo Blind Faith (Steve Winwood, Ginger Baker e Ric Grech). E pubblica pure il suo primo album solista. Ma non è contento, è ...