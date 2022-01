Katia Ricciarelli svela cosa le hanno detto in confessionale nel post puntata (Di domenica 9 gennaio 2022) Katia Ricciarelli ha svelato cosa le hanno detto in confessionale dopo la puntata di venerdì scorso, in cui è stata bacchettata da Alfonso Signorini Durante la puntata andata in onda venerdì scorso, la cantante Katia Ricciarelli è stata ripresa da Alfonso Signorini per alcune frasi razziste pronunciate contro Lulù Selassié. Dunque per l’artista non è arrivata la squalifica perché quest’anno le regole sono cambiate al Grande Fratello ma è stata comunque bacchettata in diretta e lei ha chiesto scusa a Lulù e al pubblico. Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip ha spiegato perché non ama squalificare i vipponi: “Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 gennaio 2022)hatoleindopo ladi venerdì scorso, in cui è stata bacchettata da Alfonso Signorini Durante laandata in onda venerdì scorso, la cantanteè stata ripresa da Alfonso Signorini per alcune frasi razziste pronunciate contro Lulù Selassié. Dunque per l’artista non è arrivata la squalifica perché quest’anno le regole sono cambiate al Grande Fratello ma è stata comunque bacchettata in diretta e lei ha chiesto scusa a Lulù e al pubblico. Signorini durante ladel Grande Fratello Vip ha spiegato perché non ama squalificare i vipponi: “Nella storia del Grande Fratello sono già state fatte ...

