In Brasile crolla scogliera almeno sette turisti morti

(Di domenica 9 gennaio 2022) La caduta di una grande roccia da unasu tre imbarcazioni piene diche visitavano il lago Furnas, nello stato brasiliano di Minas Gerais, ha causato la morte dipersone. Altre tre risultano ancora disperse, secondo i vigili del fuoco che sono intervenuti.Le immagini diffuse sui social mostrano il momento esatto in cui la roccia si stacca dalla parete e cade sulle tre imbarcazioni seminando il panico tra i passeggeri. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha pubblicato i video sui suoi profili ringraziando la marina brasiliana per il suo lavoro di soccorso "delle vittime e di trasporto dei feriti", nove dei quali sono stati ricoverati.

E' di almeno 7 morti, 32 feriti e 3 dispersi il bilancio provvisorio del crollo di un pilastro di roccia su alcune barche che navigano in un lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di Minas ...Una scogliera è crollata in, colpendo almeno tre barche di turisti, nel lago Furnas nello stato sudorientale di Minas Gerais, famoso proprio per le sue pareti rocciose, oltre che per le acque versi. Per ora si contano ...Una parete di roccia è crollata colpendo almeno tre barche che trasportavano turisti nei canyon della regione di Escarpas do Lago, nella zona di Capitólio nello Stato brasiliano del Minas Gerais ...Il colonnello Edgard Estevo da Silva, comandante dei vigili del fuoco di Minas Gerais, dice alla stampa che almeno cinque persone sono morte e ...