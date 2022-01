Il Covid e la ‘doppia pandemia’, il fisico Battiston: “Oltre a Omicron resiste anche la Delta“ (Di domenica 9 gennaio 2022) "Assistiamo a una sorta di rimozione collettiva sulla variante Delta, ma non c'è nessuna prova che sia scomparsa. Anzi, probabilmente è la principale responsabile dei decessi e dei ricoveri in terapia... Leggi su feedpress.me (Di domenica 9 gennaio 2022) "Assistiamo a una sorta di rimozione collettiva sulla variante, ma non c'è nessuna prova che sia scomparsa. Anzi, probabilmente è la principale responsabile dei decessi e dei ricoveri in terapia...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? #NoObbligoVaccinale ?? Covid, Giovanni Frajese: 'Vorremmo confronto con Cts su basi scientifiche. OBBLIGO VACCINAL… - michelaotto1 : RT @omaroliverio2: Non sono novax e tantomeno provax(covid) anche se ho fatto la doppia dose e tra poco la terza. Ho fatto il vaccino perch… - cala_l_asso : RT @agosto_stefania: Doppia vaccinazione ( per fare il TT dell'Isola di Man ) e il Covid mi ha colpito da 6. Peggio che non ero vaccinato.… - Nath67Lic : RT @Piero3105: Il governo del Regno Unito ammette che i vaccini hanno danneggiato il sistema immunitario naturale dei 'vaccinati' con 2 dos… - agosto_stefania : Doppia vaccinazione ( per fare il TT dell'Isola di Man ) e il Covid mi ha colpito da 6. Peggio che non ero vaccinat… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ‘doppia Francesca Barra: «Mia figlia Emma isolata perché positiva, io e Santamaria negativi» Corriere TV