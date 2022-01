Ferrara su Insigne: «Spero in una conferenza congiunta con presidente e calciatore» (Di domenica 9 gennaio 2022) Sul prato del Maradona si commenta a Dazn la vittoria portata a casa dal Napoli contro la Sampdoria e Ferrara ha sottolineato «Vittoria meritata per il Napoli. Gli attaccanti a volte vengono giudicati solo sulla base dei gol, mentre Petagna ha creato spazi ed ha dato grande fastidio alla difesa della Sampdoria. La sua prestazione è confortante per Luciano Spalletti. Non dimentichiamo che proprio lui lo aveva fortemente voluto chiedendogli proprio di non andare via» L’importanza delle riserve «Oggi in campo c’erano, a parte Di Lorenzo e Insigne, tutti calciatori che ad inizio campionato non erano considerati dei titolari». Su Ghoulam? «È stato costante ed anche in fase offensiva è stato sempre pericoloso. I suoi cross sono sempre pericolosi per i difensori». Su Insigne? «Spero che adesso non diventi un tormentone, mi ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Sul prato del Maradona si commenta a Dazn la vittoria portata a casa dal Napoli contro la Sampdoria eha sottolineato «Vittoria meritata per il Napoli. Gli attaccanti a volte vengono giudicati solo sulla base dei gol, mentre Petagna ha creato spazi ed ha dato grande fastidio alla difesa della Sampdoria. La sua prestazione è confortante per Luciano Spalletti. Non dimentichiamo che proprio lui lo aveva fortemente voluto chiedendogli proprio di non andare via» L’importanza delle riserve «Oggi in campo c’erano, a parte Di Lorenzo e, tutti calciatori che ad inizio campionato non erano considerati dei titolari». Su Ghoulam? «È stato costante ed anche in fase offensiva è stato sempre pericoloso. I suoi cross sono sempre pericolosi per i difensori». Su? «che adesso non diventi un tormentone, mi ...

