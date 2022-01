Diffidati Roma-Juventus | i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Inter

(Di domenica 9 gennaio 2022) Nella giornata di domenica 9 gennaio latornerà in campo contro lanel match valevole per il ventunesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022. I, dopo il pareggio con il Napoli, vogliono trovare la prima vittoria del nuovo anno contro i giallorossi di Josè Mourinho. I ragazzi di Massimilano Allegri, però, dovranno fare attenzione ai cartellini indella sfida di Supercoppa italiana con l’Inter; in particolar modo Juan Cuadrado, che figura nell’elenco dei, non dovrà compiere interventi troppo duri sugli avversari. L’altro diffidato è Danilo, che però è attualmente indisponibile. SportFace.

Probabili formazioni di Roma-Juve: ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; ... Diffidati: Cristante, Ibañez. JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio; ...