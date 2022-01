Covid, è emergenza linguistica: chi scrive i decreti non sa l'italiano, ecco tutti gli strafalcioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Leggo, nel decreto-legge in tema di pandemia pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 7 gennaio («Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»): «Il possesso delle certificazioni verdi Covid-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro» (art. 1, comma 1). A parte effettuare un possesso, dai riscontri concentrati nell'uso corrente - con riferimento al possesso di palla - nelle cronache calcistiche (non poteva essere diversamente, a trattar la lingua coi piedi), grida vendetta quello strafalcione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Leggo, nel decreto-legge in tema di pandemia pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 7 gennaio («Misure urgenti per fronteggiare l'-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»): «Il possesso delle certificazioni verdi-19 di cui al comma 1 da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai soggetti di cui al comma 2, nonché dai rispettivi datori di lavoro» (art. 1, comma 1). A parte effettuare un possesso, dai riscontri concentrati nell'uso corrente - con riferimento al possesso di palla - nelle cronache calcistiche (non poteva essere diversamente, a trattar la lingua coi piedi), grida vendetta quello strafalcione ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid emergenza Vaccini over 50, green pass e super green pass: calendario misure ...di dicembre e gennaio varati dal governo per rallentare la curva di crescita dei contagi Covid ... dal 10 gennaio (fino alla fine dello stato d'emergenza, quindi 31 marzo) sarà necessario per utilizzare ...

Covid, il piano del Gaslini per fronteggiare l'emergenza Oltre 2.400 nuovi casi di positività, 22 nuove ospedalizzazioni (sulle 706 totali, di cui 43 in terapia intensiva), 9 decessi nei primi 8 giorni dell'anno. Rimane alta, l'emergenza Covid, anche nella Liguria che per un soffio rimarrà in zona gialla anche per la prossima settimana. Se i numeri dell'ultimo bollettino regionale sulla diffusione del virus danno l'idea ...

Emergenza Covid, sospesi i ricoveri programmati negli ospedali NapoliToday Vaccinazioni antiCovid, apre il nuovo hub di Letojanni e chiude il centro di Taormina Apre domani (lunedì 10) il nuovo hub vaccinale di Letojanni, allestito dall’Asp di Messina in collaborazione con il Comune. L’Ufficio del Commissario ad acta per l’emergenza Covid-19, Alberto Firenze, ...

Emilia Romagna in zona gialla da lunedì 10 gennaio: le regole in vigore Emilia-Romagna e Parma in zona gialla da lunedì 10 gennaio 2022. Le regole sono le stesse della bianca. La mascherina all'aperto è già obbligatoria da qualche giorno, per ordine ministeriale, anche al ...

