Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2022: Bankes al comando, quarta Michela Moioli (Di domenica 9 gennaio 2022) Classifica Coppa DEL Mondo snowboardcross femminile 2021-2022 1 9195128 Bankes Charlotte GBR 409 2 9195073 TRESPEUCH Chloe FRA 310 3 9045028 BROCKHOFF Belle AUS 2804 9295086 Moioli Michela ITA 276 5 7310636 JACOBELLIS Lindsey USA 170 6 9535475 GASKILL Stacy USA 160 7 1159964 SAMKOVA Eva CZE 145 8 9105210 CRITCHLOW Tess CAN 142 9 9055078 ZERKHOLD Pia AUT 133 10 9105226 McMANIMAN Audrey CAN 133 Foto: FISI/Pentaphoto Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)DEL2021-1 9195128Charlotte GBR 409 2 9195073 TRESPEUCH Chloe FRA 310 3 9045028 BROCKHOFF Belle AUS 2804 9295086ITA 276 5 7310636 JACOBELLIS Lindsey USA 170 6 9535475 GASKILL Stacy USA 160 7 1159964 SAMKOVA Eva CZE 145 8 9105210 CRITCHLOW Tess CAN 142 9 9055078 ZERKHOLD Pia AUT 133 10 9105226 McMANIMAN Audrey CAN 133 Foto: FISI/Pentaphoto

