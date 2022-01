C’è Posta per te, Alessia: da Boscoreale alla ribalta social (Di domenica 9 gennaio 2022) Protagonista indiscussa della prima puntata di C’è Posta per te, Alessia dà ai telespettatori una bella lezione di ironia e amor proprio E’ andata in onda ieri sera la prima puntata della ventiduesima edizione di “C’è Posta per te” condotta come sempre da Maria De Filippi. Tra le storie che maggiormente hanno tenuto i telespettatori di Canale 5 incollati alla tv, quella di Alessia. Chiamata in studio dal marito fedifrago in cerca di perdono, la ragazza – con grande ironia e dimostrando grande amor proprio – gli ha dato il definitivo benservito, ricevendo moltissimi attestati di stima sui social. E proprio a Instagram, dove in una sola serata la ragazza è arrivata a più di 31.000 follower, Alessia (che oggi vive con la sorella a Boscoreale, ... Leggi su zon (Di domenica 9 gennaio 2022) Protagonista indiscussa della prima puntata di C’èper te,dà ai telespettatori una bella lezione di ironia e amor proprio E’ andata in onda ieri sera la prima puntata della ventiduesima edizione di “C’èper te” condotta come sempre da Maria De Filippi. Tra le storie che maggiormente hanno tenuto i telespettatori di Canale 5 incollatitv, quella di. Chiamata in studio dal marito fedifrago in cerca di perdono, la ragazza – con grande ironia e dimostrando grande amor proprio – gli ha dato il definitivo benservito, ricevendo moltissimi attestati di stima sui. E proprio a Instagram, dove in una sola serata la ragazza è arrivata a più di 31.000 follower,(che oggi vive con la sorella a, ...

