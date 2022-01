Calcio: Serie A. Andreazzoli 'Col Sassuolo un incidente di percorso' (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico dell'Empoli non drammatizza dopo l'1 - 5 "Se risuccede fra altre 21 gare va bene..." EMPOLI - "Prendiamo la gara come un incidente di percorso. Se risuccede fra altre 21 gare, va bene". Lo ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico dell'Empoli non drammatizza dopo l'1 - 5 "Se risuccede fra altre 21 gare va bene..." EMPOLI - "Prendiamo la gara come undi. Se risuccede fra altre 21 gare, va bene". Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Insigne, infortunio muscolare durante Napoli - Sampdoria: le news E' durata mezz'ora la partita di Lorenzo Insigne contro la Sampdoria . Il capitano del Napoli è infatti stato costretto ad uscire al 30' del primo tempo per un infortunio muscolare all'adduttore . ...

Fa Cup: avanzano Liverpool e Tottenham Avanza anche il Tottenham di Antonio Conte, che supera per 3 - 1 il Morecambe, altra squadra di terza serie. Anche in questo caso, ospiti in vantaggio con O'Connor al 33'. Poi la rimonta degli Spurs ...

Calcio, Serie A. La nota del Bologna: "Recupero martedì scelta incomprensibile" Eurosport IT Formazioni ufficiali di Genoa – Spezia: ecco chi scende in campo Le formazioni ufficiali di Genoa - Spezia del 9 gennaio 2021, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...

Calcio, Serie A: Milan e Sassuolo si impongono in trasferta strapazzando Venezia e Empoli Le prime due partite di questa domenica 9 gennaio si sono concluse nella Serie A di calcio, che oggi offre ai suoi appassionati la prima parte del programma relativo al 21esimo turno della stagione 20 ...

