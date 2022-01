Università, dal primo febbraio scatta l’obbligo di vaccino: “Presenza prioritaria” (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDall’1 febbraio l’obbligo vaccinale sarà esteso al personale delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, secondo quanto prevede il decreto sulle misure urgenti per fronteggiare il Covid appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ed è previsto che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni ad assicurare il rispetto dell’obbligo, la cui inosservanza “potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro”. Lo ricorda il ministero dell’Università e della Ricerca. Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, l’obbligo di possedere ed esibire il green pass ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDall’1vaccinale sarà esteso al personale dellee delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, secondo quanto prevede il decreto sulle misure urgenti per fronteggiare il Covid appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ed è previsto che siano i responsabili degli atenei e delle istituzioni ad assicurare il rispetto del, la cui inosservanza “potrà portare alla sospensione dell’attività lavorativa e del pagamento dello stipendio, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro”. Lo ricorda il ministero dell’e della Ricerca. Per gli studenti, invece, rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza,di possedere ed esibire il green pass ...

