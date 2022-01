Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 19:10 (Di sabato 8 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente le degenze a Cavedine primo piano per i non vaccinati il rischio di ricovero in terapia intensiva e 25,7 volte più alto rispetto a quello che si calcola fra i vaccinati con buste il rischio di morte e 26,2 volte più alto rispetto a chi ha fatto le tre dosi è uno dei dati che emerge dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell’istituto superiore di sanità il divario risulta ancora più ampio se si considera la faccia degli over 80 più tanto Matteo Bassetti direttore della clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova commenta la situazione nel Regno Unito Chi ha visto dice prima di noi la variante omicron come l’Inghilterra oggi si trova ad avere il 90% della popolazione generale che in qualche modo protetta dal virus ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buona sera la redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente le degenze a Cavedine primo piano per i non vaccinati il rischio di ricovero in terapia intensiva e 25,7 volte più alto rispetto a quello che si calcola fra i vaccinati con buste il rischio di morte e 26,2 volte più alto rispetto a chi ha fatto le tre dosi è uno dei dati che emerge dall’ultimo aggiornamento del report esteso dell’istituto superiore di sanità il divario risulta ancora più ampio se si considera la faccia degli over 80 più tanto Matteo Bassetti direttore della clinica di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova commenta la situazione nel Regno Unito Chi ha visto dice prima di noi la variante omicron come l’Inghilterra oggi si trova ad avere il 90% della popolazione generale che in qualche modo protetta dal virus ...

