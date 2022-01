Tosel | «Quando diedi 4 turni di stop a Higuain a Napoli aprirono il sito web ‘Odio Tosel’ per insultarmi»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 8 gennaio 2022) Libero intervista Gianpaolo: fino al 2016 è stato giudice sportivo di Serie A e B, ha ricoperto la carica per 15 anni. «Il calcio di oggi è in mano alle Asl, che gusto c’è? Non è falsato, proprio non è un campionato, con i risultati che ballano in base a non si sa quali norme: è grave e sconsolante».dice di non invidiare Gerardo Mastrandrea: sarà in grande difficoltà, in questo momento. Racconta di essere entrato nel calcio per una nomina politica. «In quell’epoca la giustizia sportiva era in mano all’area romana e toscana. Fu una sorta di operazione proto-leghista per riequilibrare il potere». Dopo un anno capì la portata del calcio nella società italiana. «Dopo un anno mi fu tutto chiaro. Era il 1985, ero anche Sostituto procuratore a Venezia e stavo portando avanti il maxi processo alla Brigate Rosse. Vivevo blindato con sei uomini di ...