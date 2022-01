Serie A | convocata d' urgenza per oggi l' assemblea di Lega

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A CONVOCATA D'URGENZA ASSEMBLEA DI LEGA SI VALUTERANNO LE MISURE CONTRO IL COVID #SkySport #SkySerieA #SerieA #Covid - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid

Una riunione urgente per affrontare l'emergenza covid. Si riunirà oggi l'assemblea dei club della Lega di Serie A, come si apprende da una nota diffusa poco fa. "È stata convocata d'urgenza - si legge - un'assemblea di Lega per valutare le misure da prendere in virtù dei contagi da coronavirus e di quanto..." TORINO - Convocata d'urgenza per oggi alle 15.30 l'assemblea della Lega di Serie A per affrontare il tema dell'emergenza Covid: delibere in ordine alla partecipazione del pubblico alle gare. Torna l'incubo porte chiuse, legato alla situazione Covid-19, in Serie A. A tal proposito è stata convocata un'assemblea straordinaria dalla Lega Serie A. L'incontro è in programma alle 15.30 di oggi. Ieri Draghi aveva chiesto a Gravina di verificare l'ipotesi di tornare alle gare senza pubblico.