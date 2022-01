Scuole chiuse, accolta la richiesta: ufficiale la decisione di rinviare l’apertura (Di sabato 8 gennaio 2022) È stata una lunga mattinata di discussione, che ha visto coinvolto l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, con l’intera task force regionale e i sindacati. La riunione era convocata per parlare del rientro a scuola che era previsto per il 10 gennaio, ma il tutto sarà rinviato al 13 dello stesso mese. Dalla riunione è emersa la possibilità di rinviare la ripartenza della scuola in Sicilia. L’assessore Lagalla sta provando, tramite un provvedimento, a differirlo di tre giorni. Quindi si prospetta il ritorno tra i banchi giovedì 13 gennaio. In questo modo ci sarà più tempo per effettuare il tracciamento tra studenti, docenti e personale Ata, ma non solo. Ci sarebbe anche più tempo, da parte del Governo, per fornire le mascherine Ffp2 a tutti gli istituti. “Dal confronto emerso in queste ore nell’ambito della task force convocata dall’assessore ... Leggi su howtodofor (Di sabato 8 gennaio 2022) È stata una lunga mattinata di discussione, che ha visto coinvolto l’assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla, con l’intera task force regionale e i sindacati. La riunione era convocata per parlare del rientro a scuola che era previsto per il 10 gennaio, ma il tutto sarà rinviato al 13 dello stesso mese. Dalla riunione è emersa la possibilità dila ripartenza della scuola in Sicilia. L’assessore Lagalla sta provando, tramite un provvedimento, a differirlo di tre giorni. Quindi si prospetta il ritorno tra i banchi giovedì 13 gennaio. In questo modo ci sarà più tempo per effettuare il tracciamento tra studenti, docenti e personale Ata, ma non solo. Ci sarebbe anche più tempo, da parte del Governo, per fornire le mascherine Ffp2 a tutti gli istituti. “Dal confronto emerso in queste ore nell’ambito della task force convocata dall’assessore ...

