Roma Juventus Probabili Formazioni: Allegri fa una scelta azzardata (Di sabato 8 gennaio 2022) La Juventus, nella serata di domani, affronterà la Roma nella seconda giornata di ritorno. Allegri ha pronta una sorpresa di formazione. Nella serata di domani, alle 18.30 allo stadio Olimpico, andrà in scena il big match tra Roma e Juventus, la sfida tra due deluse di questa stagione. I giallorossi, un punto in due partite, vogliono ottenere la prima vittoria del 2021 e restare in corsa sul carro europeo; la Champions è praticamente impossibile ma i ragazzi di Mourinho possono puntare all'Europa League. L'impressione è che sarà un duello con la Juventus, altra squadra con ambizioni (almeno iniziali) più importanti; nell'ultimo turno di campionato i bianconeri non sono andati oltre l'uno a uno con il Napoli mostrando i soliti limiti dal punto di vista offensivo. Elena Santarelli, ... Leggi su juvedipendenza

