Pakistan, più di mille veicoli bloccati in autostrada per una tempesta di neve: almeno 21 turisti morti per il freddo (Di sabato 8 gennaio 2022) Migliaia di veicoli sono rimasti bloccati dalla neve nella zona di Murree, nel Pakistan settentrionale, dove almeno 21 turisti sono morti a causa del freddo. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Sheikh Rasheed Ahmad in un video messaggio, spiegando che circa 1.000 veicoli sono rimasti intrappolati su un’autostrada durante una bufera di neve e invitando la popolazione locale a fornire coperte ai turisti bloccati nelle loro auto. La Bbc riporta che le guardie di frontiera e i Ranger stanno cercando di sgomberare le strade e di salvare coloro che sono ancora intrappolati. Fonti della polizia di Murree, circa 60 chilometri a nordest di Islamabad, hanno dichiarato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 gennaio 2022) Migliaia disono rimastidallanella zona di Murree, nelsettentrionale, dove21sonoa causa del. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Sheikh Rasheed Ahmad in un video messaggio, spiegando che circa 1.000sono rimasti intrappolati su un’durante una bufera die invitando la popolazione locale a fornire coperte ainelle loro auto. La Bbc riporta che le guardie di frontiera e i Ranger stanno cercando di sgomberare le strade e di salvare coloro che sono ancora intrappolati. Fonti della polizia di Murree, circa 60 chilometri a nordest di Islamabad, hanno dichiarato ...

Advertising

echi_parr : RT @OmarColoru: Felice di collaborare con la Missione Archeologica Italiana in #Pakistan allo studio di questo splendido sito. https://t.co… - alicecasalini : RT @OmarColoru: Felice di collaborare con la Missione Archeologica Italiana in #Pakistan allo studio di questo splendido sito. https://t.co… - OmarColoru : Felice di collaborare con la Missione Archeologica Italiana in #Pakistan allo studio di questo splendido sito. - paola_valori : RT @NinaIIIPaola: Spettacolare?? - Sbisolo : RT @mvetto: @Sbisolo @pills_ofscience Ricordiamo fra l’altro che il sale dell’himalaya è prodotto in pakistan e l’himalaya manco l’ha mai v… -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan più Bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti ... località di montagna a circa 30 chilometri dalla capitale Islamabad in Pakistan. "Sono più di 1000 i veicoli rimasti bloccati", ha detto il ministro dell'Interno pakistano Sheikh Rashid Ahmed, ...

Pakistan: bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti "Sono più di 1000 i veicoli rimasti bloccati", ha detto il ministro dell'Interno pakistano Sheikh Rashid Ahmed, spiegando che le persone sono morte all'interno delle loro auto. La nevicata è iniziata ...

Jason Burke e gli errori dell'America in Afghanistan: "Non distingue Al Qaeda da Isis e Talebani" Rai News ... località di montagna a circa 30 chilometri dalla capitale Islamabad in. "Sonodi 1000 i veicoli rimasti bloccati", ha detto il ministro dell'Interno pakistano Sheikh Rashid Ahmed, ..."Sonodi 1000 i veicoli rimasti bloccati", ha detto il ministro dell'Interno pakistano Sheikh Rashid Ahmed, spiegando che le persone sono morte all'interno delle loro auto. La nevicata è iniziata ...