Obbligo vaccinale over 50, 10 giorni di tempo per comunicare all’Asl eventuale esenzione (Di sabato 8 gennaio 2022) Sanzione di 100 euro per gli over 50 che, alla data del prossimo 1 febbraio, non hanno iniziato il ciclo vaccinale primario; che, a decorrere dall'1 febbraio, non hanno completato il "ciclo vaccinale primario"; o che, a partire sempre dall'1 febbraio, non hanno fatto "la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Sanzione di 100 euro per gli50 che, alla data del prossimo 1 febbraio, non hanno iniziato il cicloprimario; che, a decorrere dall'1 febbraio, non hanno completato il "cicloprimario"; o che, a partire sempre dall'1 febbraio, non hanno fatto "la dose di richiamo successiva al cicloprimario entro i termini di validità delle certificazioni verdi". L'articolo .

Advertising

RobertoBurioni : Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100€) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41… - borghi_claudio : E l'obbligo vaccinale dei fenomenali austriaci sparisce. Rimaniamo noi per la gioia di brunetta. - NicolaPorro : Atto di citazione contro #Draghi e #Speranza. La notizia ci è arrivata poco fa in redazione. Di cosa si tratta ?? - LuigiBevilacq17 : RT @noitre32: Mattarella ha firmato un obbligo vaccinale per un siero SPERIMENTALE. Fine sperimentazione 2023 - Deiana_Luca9 : RT @Comunardo: Notizie della liberatoria in vigenza di obbligo vaccinale ne abbiamo? -