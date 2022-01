Nucleare: Salvini, “Draghi sostenga la proposta della commissione Ue” (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – “L’Italia ha bisogno di gas e Nucleare pulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei No ideologici. Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Cingolani sosterranno l’impostazione della commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza nazionale per luce e gas”. E’ quanto dice il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 8 gennaio 2022) ROMA – “L’Italia ha bisogno di gas epulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei No ideologici. Siamo sicuri che il premiere il ministro Cingolani sosterranno l’impostazioneeuropea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza nazionale per luce e gas”. E’ quanto dice il leaderLega, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

lauraboldrini : Il #nucleare ha provocato catastrofi ambientali di portata epocale: basti pensare a #Cernobyl e Fukushima. Gli ita… - LegaSalvini : NUCLEARE, L'ATTACCO DI #SALVINI: 'DRAGHI CON CHI STA? CON PD E 5S PER FRENARE LO SVILUPPO DEL PAESE?' - LegaSalvini : ++ NUCLEARE: #SALVINI, DRAGHI SOSTENGA PROPOSTA COMMISSIONE UE ++ - Lopinionista : Nucleare: Salvini, 'Draghi sostenga la proposta della commissione Ue' - GVIGNADUZZI : RT @PieraBelfanti: Dice #Salvini: 'Ci vuole l'energia nucleare per pagare bollette meno care' NO, invece per pagare bollette meno care occo… -