NJPW | El Desperado non ha troppi problemi | terza vittoria per l’NJPW | stavolta sui Perros Del Mal

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE NJPW WK16: Esplosivo match per il titolo della JR HW Division, El Desperado ne diventa definitivamente il volt… -

Ultime Notizie dalla rete : NJPW Desperado

Zona Wrestling

New Japan Pro Wrestling and Pro Wrestling NOAH will present Night Three of Wrestle Kingdom 16 tomorrow morning, featuring: *NJPW's Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. NOAH's Keiji Muto & Kaito ...NIGHT 2 REPORT JAN. 5, 2022 TOKYO, JAPAN THE TOKYO DOME AIRED LIVE ON NJPW WORLD AND FITE TV Announcers: Kevin Kelly and Chris Charlton (remote) (a) TOMOAKI HONMA & YUJI [...] ...