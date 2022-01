La Principessa Aiko del Giappone, il debutto in bianco: il primo evento ufficiale (Di sabato 8 gennaio 2022) Il debutto ufficiale della Principessa Aiko del Giappone ci ha conquistate. Da quando ha tagliato il traguardo della maggiore età, per Aiko è tempo di impegni Royal. Qualcuno potrebbe dire che il primo evento ufficiale non si dimentica mai, e siamo certe che per Aiko sarà così: del resto, ci ha offerto una preziosissima lezione di stile, riciclando l’abito bianco che ha indossato nel giorno del compimento dei vent’anni. La Principessa Aiko del Giappone e il primo evento ufficiale Il primo dicembre, la Principessa Aiko ha compiuto vent’anni. A lei, ... Leggi su dilei (Di sabato 8 gennaio 2022) Ildelladelci ha conquistate. Da quando ha tagliato il traguardo della maggiore età, perè tempo di impegni Royal. Qualcuno potrebbe dire che ilnon si dimentica mai, e siamo certe che persarà così: del resto, ci ha offerto una preziosissima lezione di stile, riciclando l’abitoche ha indossato nel giorno del compimento dei vent’anni. Ladele ilIldicembre, laha compiuto vent’anni. A lei, ...

Advertising

VanityFairIt : La neomaggiorenne figlia dell'Imperatore Naruhito ora ha diritto di «lavorare» come royal e il suo primo impegno pu… - zazoomblog : La principessa Aiko del Giappone debutta in società: in bianco al suo primo evento ufficiale - #principessa… -