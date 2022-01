Instagram ha bloccato «per errore» l’hashtag in memoria delle vittime del volo PS752 (Di sabato 8 gennaio 2022) L’8 gennaio del 2020 un aereo della Ukraine International Airlines venne abbattuto da due missili Tor-1 pochi istanti dopo esser decollato dall’aeroporto di Teheran, per dirigersi verso Kiev. Il bilancio di questa tragedia è di 176 morti, numero totale dei passeggeri, compresi i 9 componenti dell’equipaggio. Una storia tremenda che provocò diverse tensioni. Quei due missili furono sparati per errore – questo dice la versione ufficiale – dall’Iran. Due anni dopo, in occasione del secondo anniversario di quanto accaduto sui cieli iraniani, è arrivato un secondo “errore”: quello di Instagram che ha bloccato per 24 ore l’hashtag “I Will Light a Candle Too” utilizzato per ricordare le vittime a bordo di quell’aereo. LEGGI ANCHE > La versione italiana della bufala della «regola ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 8 gennaio 2022) L’8 gennaio del 2020 un aereo della Ukraine International Airlines venne abbattuto da due missili Tor-1 pochi istanti dopo esser decollato dall’aeroporto di Teheran, per dirigersi verso Kiev. Il bilancio di questa tragedia è di 176 morti, numero totale dei passeggeri, compresi i 9 componenti dell’equipaggio. Una storia tremenda che provocò diverse tensioni. Quei due missili furono sparati per– questo dice la versione ufficiale – dall’Iran. Due anni dopo, in occasione del secondo anniversario di quanto accaduto sui cieli iraniani, è arrivato un secondo “”: quello diche haper 24 ore“I Will Light a Candle Too” utilizzato per ricordare lea bordo di quell’aereo. LEGGI ANCHE > La versione italiana della bufala della «regola ...

