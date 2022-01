Gigante di Kranjska Gora: startlist prima manche (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi sabato 8 gennaio alle 9.30 si apre il quinto appuntamento stagionale di specialità per la coppa femminile. Il Gigante di Kranjska Gora vede l’Italia senza la Brignone e con la Goggia che partirà con il n° 11. Gigante di Kranjska Gora: cosa aspettarci Sarà sicuramente un grande spettacolo oggi sulla “Podkoren” di Kranjska Gora, per il recupero delle prove tecniche cancellate a Maribor. La prima a scendere sarà aperta da Marta Bassino. Rientreranno Lara Gut-Behrami e Maryna Gasienica-Daniel dopo la quarantena post Covid, mentre l’assenza più importante sarà quella di Federica Brignone, legata al problema al tendine rotuleo del ginocchio destro. Dopo Bassino, vedremo Tessa Worley, col pettorale n° 2 prima della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 gennaio 2022) Oggi sabato 8 gennaio alle 9.30 si apre il quinto appuntamento stagionale di specialità per la coppa femminile. Ildivede l’Italia senza la Brignone e con la Goggia che partirà con il n° 11.di: cosa aspettarci Sarà sicuramente un grande spettacolo oggi sulla “Podkoren” di, per il recupero delle prove tecniche cancellate a Maribor. Laa scendere sarà aperta da Marta Bassino. Rientreranno Lara Gut-Behrami e Maryna Gasienica-Daniel dopo la quarantena post Covid, mentre l’assenza più importante sarà quella di Federica Brignone, legata al problema al tendine rotuleo del ginocchio destro. Dopo Bassino, vedremo Tessa Worley, col pettorale n° 2della ...

Advertising

zazoomblog : Sci alpino gigante femminile Kranjska Gora 2022 oggi in tv: programma orari e diretta streaming - #alpino #gigante… - sportface2016 : #Scialpino Gigante femminile #KranjskaGora 2022 oggi in tv: programma, orari e diretta streaming - OA_Sport : #SCIALPINO Doppio appuntamento quest'oggi per il Circo Bianco: ad Adelboden e a Kranjska Gora due giganti da seguir… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kranjska Gora 2022 in DIRETTA: Marta Bassino per il podio. Sofia Goggia vuole la top10 -… - zazoomblog : Sci oggi tv Cdm femminile gigante Kranjska Gora: dove seguirlo in diretta e in streaming - #femminile #gigante… -