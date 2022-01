Spunta la data dell’annuncio di Insigne al Toronto | c’è anche un indizio social

(Di sabato 8 gennaio 2022) Il giornalista Alfredo Pedullà tramite il proprio profilo Twitter ha annunciato quando saràufficialità al passaggio di Lorenzodal Napoli al. Di seguito le sue parole. Calciomercato Napoli(Getty Images) “: domani annuncio alle 15 italiane. E alle 17 il presidente Manning terrà una conferenza via zoom con i giornalisti americani”. A partire dalle ore 15:00 di domani, quindi, il capitano del Napoli darà ufficialità al suo trasferimento oltreoceano. A seguire, alle ore 17:00, il presidente delBill Manning prenderà parola in una conferenza stampa. #–#: domani annuncio alle 15 italiane. E alle 17 il presidente #Manning terrà una ...

Advertising

vivoperlinter : Novità sul recupero di #BolognaInter - JuventusUn : #Juventus, arriva l’accordo: spunta la data della firma! L'ANNUNCIO? - infoitsport : Bologna-Inter: spunta già una prima data per il possibile recupero - m_oscar92 : @nexusSEI_6 @nonvedogioie @ncorrasco Poi per curiosità sono andato sul sito della lega e Bologna-Inter spunta senza… - infoiteconomia : Nuova Irpef, quando scatta: spunta la data della “super busta paga” -

Ultime Notizie dalla rete : Spunta data

Inter Dipendenza

Ebbene, pare che Luigi Calagna e Sofia Scalia stiano valutando proprio quellaper il loro grande giorno. Sposarsi d'inverno, proprio il giorno dell'anniversario, come nelle fiabe più dolci e ...l'idea Draghi + maggioranza Ursula" pubblicava invece in prima pagina La Verità due giorni ... Lasciare Draghi premier "Se vogliamo mantenere Draghi a palazzo Chigi gli vala massima ...Ascolta la versione audio dell'articolo Juve Napoli, sfottò all'Allianz Stadium: sulle tribune dell'impianto bianconero spunta una maglietta di Faraoni Per i tifosi della Juventus è ancora vivo il dol ...Non è di certo una novità: i Me contro Te si sposano! Gli amati Luì e Sofì, idoli di tanti bambini e ragazzini, stanno per diventare marito e moglie. La romantica proposta di Calagna è arrivata negli ...