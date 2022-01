“Sei incoerente!”: scontro a fuoco con Miriana Trevisan, non si trattiene più (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al GF VIP gli animi sono più caldi che mai: Miriana Trevisan al centro dei pettegolezzi, Giacomo Urtis spara a zero. Miriana Trevisan (fonte youtube)Non c’è pace per la spumeggiante showgirl Miriana Trevisan. La soubrette ha negli ultimi giorni formato un gruppo compatto con le compagne Nathaly Caldonazzo, Sophie Codegoni e le sorelle Selassiè, in contrapposizione al trio femminile composto da Soleil, Manila e Katia. Anche i maschietti in gara si sono schierati: prendiamo in esame il chirurgo delle star Giacomo Urtis, entrato in gara con l’esplosiva Valeria Marini. Urtis, durante la settimana, ha avuto uno scambio di confidenze con Soleil Sorge, in cui spifferava segreti venuti alla sua conoscenza. In particolare, queste confessioni riguardavano nello specifico la vita privata di ... Leggi su specialmag (Di venerdì 7 gennaio 2022) Al GF VIP gli animi sono più caldi che mai:al centro dei pettegolezzi, Giacomo Urtis spara a zero.(fonte youtube)Non c’è pace per la spumeggiante showgirl. La soubrette ha negli ultimi giorni formato un gruppo compatto con le compagne Nathaly Caldonazzo, Sophie Codegoni e le sorelle Selassiè, in contrapposizione al trio femminile composto da Soleil, Manila e Katia. Anche i maschietti in gara si sono schierati: prendiamo in esame il chirurgo delle star Giacomo Urtis, entrato in gara con l’esplosiva Valeria Marini. Urtis, durante la settimana, ha avuto uno scambio di confidenze con Soleil Sorge, in cui spifferava segreti venuti alla sua conoscenza. In particolare, queste confessioni riguardavano nello specifico la vita privata di ...

