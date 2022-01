Oggi ho settant' anni e il privilegio di non ricordare quasi niente

Advertising

Claudia19485227 : @perettk @DiegoFusaro #Socrate ha sempre indotto alla #riflessionepersonale. Accettò galera e morte perchè quelle… - NicolaTenerelli : RT @ilfoglio_it: Regina di cuori. La sovrana più amata festeggia i settant’anni di regno tra scandali e incertezze. Perché cosa succederà d… - ilfoglio_it : Regina di cuori. La sovrana più amata festeggia i settant’anni di regno tra scandali e incertezze. Perché cosa succ… - akhetaton11 : RT @ilfoglio_it: Regina di cuori. La sovrana più amata festeggia i settant’anni di regno tra scandali e incertezze. Perché cosa succederà d… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Regina di cuori. La sovrana più amata festeggia i settant’anni di regno tra scandali e incertezze. Perché cosa succederà d… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi settant

Il Foglio

Ma almeno non fateci ridere Dove sono finiti i Poteri Forti ora che si parla di Quirinale?ho'anni e il privilegio di non ricordare quasi niente. Vivo ascoltando musica su Channel 3 e ...di Max Vismara VITERBO - Era aperto fin dagli anni '50 e per quasi'anni ha sfornato pane e pizza per generazioni di viterbesi, ma ora purtroppo è finita, ...l'imprenditore - al giorno d'le ...E mi rivolgo soprattutto alle donne: torniamo nei Tribunali come si faceva negli anni Settanta, vigiliamo sui processi e sulle sentenze, torniamo a costituirci parte civile. Perché la Rete delle ...L'americano Suttle è stato l'anima della Canon, ha segnato quaranta dei settanta punti dei padroni di casa tra cui il canestro del pareggio a undici secondi dallo scadere. C'era il tempo, però, per le ...