Obbligo vaccinale over 50 | Crisanti | “Multa 100 euro a no vax è da commedia”

(Di venerdì 7 gennaio 2022) “Come disse Franceschiello all’esercito: ‘Facite ‘a faccia feroce'”. Il virologo Andrearichiama uno dei detti che circolavano, per quanto poi additati come falso storico, sull’esercito di Francesco II di Borbone per definire il valore dellada 100una tantum che è stata prevista per gli50 che evadono l’anti Covid. “Spaventateli, fategli la faccia feroce: questo è il senso, una trovata alla Pulcinella. Ormai siamo passati dalla tragedia allanapoletana”, commenta all’Adnkronos Salute. “E’ unda ridere. Uno spende di più se gli rimuovono la macchina. Un no vax dice: te li pago e buonanotte. Ma è soprattutto l’inutilità del provvedimento, mirato a 1,2 milioni di persone di cui perlomeno ...

Il regolamento prevede infatti l', e Nole non ha mai chiarito se si sia vaccinato o meno. Il visto del tennista è stato cancellato dalle autorità di frontiera che gli hanno negato l'...Con il decreto del 5 gennaio è stato introdotto un pacchetto di restrizioni per fronteggiare la corsa della variante Omicron. Le nuove misure riguardano l'per gli over 50, il super green pass sul lavoro e l'estensione del certificato base per una serie di attività aperte al pubblico. I provvedimenti entreranno i vigore in giorni ...Qualsiasi formula miri a implementare la vaccinazione è ben accetta. Le misure di contenimento sono scelte politiche, capisco che bisogna mediare interesse economico, sanitario e sociale. Capisco ...Covid e sci, nuove regole in arrivo dal 10 gennaio: si potrà accedere agli impianti sciistici solo con il super green pass.