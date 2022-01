Montemesola Contagi ancora in salita

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Salgonoi casi di covid nel comune di. Secondo l'ultimo bollettino pervenuto dalla Prefettura e diffuso dal sindaco Ignazio Punzi, i positivi nel comune sono 50. Come più volte ribadito, i dati comunicati dalla Prefettura non sono aggiornati, ovviamente, con i nuoviche si aggiungono man mano. Stando a quanto comunicatoci da fonti accreditate i positivi nel piccolo comune sarebbero molti di più. Si raccomanda, pertanto – riprendendo l'invito del sindaco – massima prudenza e di evitare assembramenti.