L'Omicron manda la scuola in tilt. "Non possiamo aprire". I presidi scrivono a Draghi: qua si ferma l'Italia (Di venerdì 7 gennaio 2022) Più che la campanella, qua rischia di suonare l'allarme. Quello del caos che sta (già)travolgendo il mondo della scuola, alla ripresa dopo la pausa natalizia. Da una parte le nuove regole per la ripartenza delle lezioni, in presenza o con la didattica a distanza; dall'altra i contagi che schizzano in su, modello montagne russe. Più di 200mila in un giorno solo, ieri. Non era mai successo. Sulla lavagna c'è scritto "Omicron" e non promette niente di buono, tant' è che i presidi stanno chiedendo la dad per tutto gennaio. Anche perché, fuori, in aula professori, regna l'incertezza. Il testo definitivo dell'ultimo decreto del Consiglio dei ministri, quello del 5 gennaio, non è ancora arrivato, circola appena una bozza, si va per tentativi. Nel migliore dei casi è la Asl del territorio che prova a sintetizzare, con un diagramma a incastro ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Più che la campanella, qua rischia di suonare l'allarme. Quello del caos che sta (già)travolgendo il mondo della, alla ripresa dopo la pausa natalizia. Da una parte le nuove regole per la ripartenza delle lezioni, in presenza o con la didattica a distanza; dall'altra i contagi che schizzano in su, modello montagne russe. Più di 200mila in un giorno solo, ieri. Non era mai successo. Sulla lavagna c'è scritto "" e non promette niente di buono, tant' è che istanno chiedendo la dad per tutto gennaio. Anche perché, fuori, in aula professori, regna l'incertezza. Il testo definitivo dell'ultimo decreto del Consiglio dei ministri, quello del 5 gennaio, non è ancora arrivato, circola appena una bozza, si va per tentativi. Nel migliore dei casi è la Asl del territorio che prova a sintetizzare, con un diagramma a incastro ...

Advertising

subba_monica : PROF. FRAJESE MANDA IN FRANTUMI LE FALSITÀ SU SIERI E OMICRON ? 'COLLEGH... - julien883 : RT @Massimilianosg3: #mattino5 #agorarai #omnibusla7 La Nazione: Omicron manda gli ospedali in tilt. Meno casi gravi, ma manca personale… - MassimilianoSg7 : RT @Massimilianosg3: #mattino5 #agorarai #omnibusla7 La Nazione: Omicron manda gli ospedali in tilt. Meno casi gravi, ma manca personale… - Massimilianosg3 : #mattino5 #agorarai #omnibusla7 La Nazione: Omicron manda gli ospedali in tilt. Meno casi gravi, ma manca personal… - Nicola_Firenze : RT @qn_lanazione: Omicron manda gli ospedali della Toscana in tilt. Meno casi gravi, ma manca personale -