LIVE – Estrazione Lotto e Superenalotto oggi, venerdì 7 gennaio 2022: numeri e combinazioni (DIRETTA) (Di venerdì 7 gennaio 2022) Terzo appuntamento settimanale, ma non l’ultimo per via del recupero di Capodanno, con l’Estrazione del Lotto e del SuperenaLotto, che Sportface.it vi propone in DIRETTA LIVE in tempo reale numero per numero. Tutto pronto nell’anomala giornata di venerdì 7 gennaio in cui si recupera l’Estrazione saltata per via della festa dell’Epifania ieri. Gli italiani sono pronti a scommettere i numeri vincenti e a scoprire se la fortuna avrà bussato alla loro porta: ecco di seguito la DIRETTA scritta con tutti i numeri man mano che vengono estratti dall’urna del Lotto e con il sestetto del SuperenaLotto, così come comunicato dall’Agenzia dei monopoli. Sportface.it vi terrà ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Terzo appuntamento settimanale, ma non l’ultimo per via del recupero di Capodanno, con l’dele del Superena, che Sportface.it vi propone inin tempo reale numero per numero. Tutto pronto nell’anomala giornata diin cui si recupera l’saltata per via della festa dell’Epifania ieri. Gli italiani sono pronti a scommettere ivincenti e a scoprire se la fortuna avrà bussato alla loro porta: ecco di seguito lascritta con tutti iman mano che vengono estratti dall’urna dele con il sestetto del Superena, così come comunicato dall’Agenzia dei monopoli. Sportface.it vi terrà ...

Advertising

marco_m_ : RT @fanpage: #LotteriaItalia, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta a #isolitiignoti - fanpage : #LotteriaItalia, l'estrazione dei biglietti vincenti in diretta a #isolitiignoti - zazoomblog : LIVE – Lotteria Italia: estrazione 6 gennaio 2022 in DIRETTA - #Lotteria #Italia: #estrazione - infoitinterno : Lotteria Italia, ecco il sogno da 5 milioni di euro. 'Premi 'stellari, live estrazione' - infoitcultura : LIVE - Lotteria Italia: estrazione 6 gennaio 2022 in DIRETTA -