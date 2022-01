La madre afghana morta per salvare i figli dall’assideramento (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’abbiamo vista distesa nella neve, con gli abiti pesanti e i piedi nudi, gonfi, avvolti in buste di plastica. Da Twitter la foto è passata sui giornali, brevemente e senza un nome: la giovane donna afghana che stava attraversando il confine tra Iran e Turchia a piedi con i suoi figli, è morta di freddo. La Turchia, cioè l’Europa, era davvero a un passo. I bambini erano stati bravi, troppo bravi, e camminavano. Ma è arrivata una tempesta di neve, come nelle favole quando finiscono male o quando serve una magia. I bambini piangevano di freddo. Lo sappiamo che cos’è il freddo nelle mani e sulla faccia e nei piedi bagnati, almeno questo non possiamo fingere di non saperlo. La madre si è tolta le calze e le ha avvolte intorno alle mani dei suoi figli, che adesso stanno quasi bene e però sono sperduti. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’abbiamo vista distesa nella neve, con gli abiti pesanti e i piedi nudi, gonfi, avvolti in buste di plastica. Da Twitter la foto è passata sui giornali, brevemente e senza un nome: la giovane donnache stava attraversando il confine tra Iran e Turchia a piedi con i suoi, èdi freddo. La Turchia, cioè l’Europa, era davvero a un passo. I bambini erano stati bravi, troppo bravi, e camminavano. Ma è arrivata una tempesta di neve, come nelle favole quando finiscono male o quando serve una magia. I bambini piangevano di freddo. Lo sappiamo che cos’è il freddo nelle mani e sulla faccia e nei piedi bagnati, almeno questo non possiamo fingere di non saperlo. Lasi è tolta le calze e le ha avvolte intorno alle mani dei suoi, che adesso stanno quasi bene e però sono sperduti. ...

