Intesa Sanpaolo al fianco del Sistema Moda Italiana per rilanciare il settore

Milano. Intesa Sanpaolo e Sistema Moda Italia, una delle più grandi organizzazioni mondiali di rappresentanza delle industrie del tessile e Moda, settore che in Italia conta oltre 400.000 addetti e circa 50.000 aziende, siglano l'accordo per il supporto alle imprese associate e all'intera filiera duramente colpite dalla pandemia, al fine di rivitalizzare tutti i segmenti della catena del valore. Liquidità finanziaria, accelerazione degli investimenti per la Transizione 4.0, crescita sostenibile ed economia circolare sono al centro della partnership. La finalità principale è rendere accessibili anche alla platea delle imprese di questo settore gli strumenti finanziari e consulenziali di Motore Italia, il programma strategico di Intesa

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Aprire un conto corrente, 3 consigli per il 2022 Nel conto corrente base, il canone annuo è sensibilmente inferiore a quello richiesto per un conto ordinario: con Intesa SanPaolo , ad es., è pari a 30 Euro. Ma lo stesso importo (e questo vale per ...

Borsa Oggi, 7 gennaio 2022: Ftse Mib positivo, STMicroelectronics in rally Sul paniere delle blue chip spiccano anche le performance dei bancari con il +1,59% di Banco BPM , il +0,74% di Intesa Sanpaolo , il +0,28% di UniCredit ed il +0,39% di BPER Banca . Deciso rialzo per ...

Intesa Sanpaolo per il rilancio del settore moda Il Friuli Intesa Sanpaolo insieme a Smi per il sostegno al settore moda «L’accordo fornirà alle aziende del comparto gli strumenti necessari per mettere in moto una crescita sostenibile», commenta Sergio Tamborini, ...

Intesa Sp: accordo con Sistema Moda Italia per rilancio filiera settore (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 gen - Intesa Sanpaolo e Sistema Moda Italia, una delle piu' grandi organizzazioni mondiali di rappresentanza delle industrie del tessile e moda, settore che ...

